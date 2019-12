(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 dicembre 2019 La giovane neo premier finlandese Sanna Marin arriva al suo primo Consiglio Europeo Primo Consiglio Europeo per Sanna Marin, premier della Finlandia da poco eletta e la più giovane capo di Governo nella storia del suo Paese e in carica in Europa. /courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it