(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2019 Mes, Di Maio: "Basta bugie, Salvini lo poteva far saltare" Il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook: "Ieri in Parlamento non è stata votata alcuna autorizzazione a firmare, ne' a chiudere l'accordo sul Meccanismo europeo di stabilità, altrimenti come ministro degli Esteri mi sarei rifiutato di votare la risoluzione della maggioranza". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev