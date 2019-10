(Agenzia Vista) Bruxelles, 10 ottobre 2019 Commissione Ue, Europarlamento boccia la candidata francese Sylvie Goulard L'Europarlamento ha bocciato la commissaria designata al mercato interno, industria e difesa, Sylvie Goulard, dopo averla ascoltata in audizione. In particolare Goulard è stata contestata per via di una irregolarità amministrativa relativa a un suo assistente parlamentare e della consulenza pagata per un think tank americano durante il suo mandato di eurodeputata. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev