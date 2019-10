Di Maio: "Serve codice comune tra Italia e America Latina sugli appalti"

Commissione Ue, Europarlamento boccia la candidata francese Sylvie Goulard

(Agenzia Vista) Bruxelles, 10 ottobre 2019 Commissione Ue, Europarlamento boccia la candidata francese Sylvie Goulard L'Europarlamento ha bocciato la commissaria designata al mercato interno, industria e difesa, Sylvie Goulard, dopo averla ascoltata in audizione. In particolare Goulard è stata contestata per via di una irregolarità amministrativa relativa a un suo assistente parlamentare e della ...