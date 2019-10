(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2019 Clima, Conte: "Italia ha scelto strada giusta per non tradire i giovani" "L'Italia ha scelto la strada giusta per nopn tradire le aspettative dei giovani che sono scesi in piazza per il clima: ridurre a zero le emissioni dannose e rendere sostenibile la crescita socio-economica. Non dobbiamo demonizzare modelli del passato, ma dobbiamo prendere atto del fatto che non sono più riproponibili". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo intervento alla "Hydrogen Challenge-Global Esg Conference", organizzata a Roma da Snam. Fonte: Facebook/Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev