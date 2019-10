(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2019 Meloni: "Domani in Cassazione per depositare proposta per l’elezione diretta del Capo dello Stato" La leader di FdI in sala stampa a Montecitorio: "Fratelli d’Italia ha votato a favore del taglio del numero dei parlamentari ma per noi non basta. Domani i parlamentari di Fratelli d’Italia saranno in Cassazione a depositare la proposta di legge di iniziativa popolare per l’elezione diretta del Capo dello Stato. Se si vuole far contare i cittadini, allora il prossimo Capo dello Stato non sia votato nel Palazzo ma sia scelto dagli italiani". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev