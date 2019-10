Ponte Genova, Conte: "In tutto il mondo si saprà di quest'opera costruita in pochissimi mesi"

Haber, Papaleo, Rubini, Veronesi, ecco i "Maledetti Amici Miei"

Roma, 1 ott. (askanews) - Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi. Quattro amici di lunga data che si mettono in gioco, raccontano aneddoti ed esperienze personali con autoironia, attraverso battute, monologhi, canzoni, ospiti, sketch. Lo show non a caso, si chiama "Maledetti Amici Miei" (prodotto da Rai2 in collaborazione con Ballandi), in onda su Rai2 in prima serata ...