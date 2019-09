Amazzonia, Bolsonaro: "Sbagliato dire che è patrimonio dell'umanità" SOTTOTITOLI

Cyber e futuro, un'opportunità anche per le donne

Roma, 24 set. (askanews) - Il mondo del cyber offrirà tre milioni e mezzo di posti di lavoro a livello mondiale di qui al 2021, e sarà una opportunità per le donne, in un settore con grosse prospettive di sviluppo ma percepito ancora come maschile. Anche per questo, per la vicepresidente della Camera Mara Carfagna occorre "contrastare gli stereotipi di genere che limitano l'accesso e la carriera ...