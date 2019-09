(Agenzia Vista) Liguria, 24 settembre 2019 Ex Ilva Genova, protesta blocca consiglio regionale. Toti: "Se volete occupo con voi" "Non ci muoveremo dalla Regione Liguria finché non arriverà la convocazione per discutere dei lavori socialmente utili previsti dall'accordo di programma e in scadenza al 30 settembre. Mise e Ministero del Lavoro si siano una mossa". Lo hanno detto i lavoratori di ArcelMittal, ex Ilva, dello stabilimento genovese di Cornigliano che hanno bloccato i lavori del consiglio regionale. Le immagini della protesta in aula e il dialogo col presidente Giovanni Toti / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev