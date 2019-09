(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2019 Migranti, Orban a Conte: "No a redistribuzione sì a quote rimpatri" "No a redistribuzione sì a quote rimpatri". Così primo ministro ungherese, Viktor Orban ad Atreju, la festa di FdI sull'isola Tiberina. Fonte: Facebook/Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev