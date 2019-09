Governo, De Petris (LeU): "Inizia una nuova sfida, l'Italia ha bisogno di una svolta"

Tratta di giovani nigeriane da far prostituire: tre arresti

Roma, 10 set. (askanews) - Tre cittadini nigeriani sono stati arrestati con l'accusa di tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione. E' avvenuto in provincia di Brescia, dove la squadra mobile della Polizia ha messo in atto serrate indagini che hanno permesso di scovare l'organizzazione, composta da un uomo e una donna, con base in Libia e in Nigeria dedita a favorire l'ingresso di ...