Salvini: "Se smontano nostri provvedimenti li chiudiamo in Parlamento"

Meloni in Piazza Montecitorio: "Questo è il 'Vaffa Day' per i 5 stelle"

(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2019 Meloni in Piazza Montecitorio: "Questo è il Vaffa day per i 5 stelle" La leader di FdI interviene dal palco della manifestazione in Piazza Montecitorio in concomitanza con la votazione della fiducia al Governo Conte bis alla Camera. Fonte: Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev