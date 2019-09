(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2019 "Poltrona, poltrona" il coro dell'opposizione in Aula contro Governo Conte Nell'Aula della Camera dei deputati le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. A seguire, la discussione sulle comunicazioni del Governo, la replica di Conte, le dichiarazioni di voto e la votazione per appello nominale. "Rivedremo la disciplina in materia di sicurezza alla luce delle osservazioni critiche formulate dal Presidente della Repubblica", così il presidente Conte durante un passaggio del suo discorso in Aula Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev