06-09-19 Governo, Toti: "In piazza con Meloni e Salvini, bell'esempio di centrodestra"

(Agenzia Vista) Liguria, 07 settembre 2019 Governo, Toti: "In piazza con Meloni e Salvini, bell'esempio di centrodestra" "Saro' in piazza a protestare, mi ha chiamata l'amica Giorgia (Meloni ndr), ci sara' anche Matteo Salvini. Un bell'esempio di centrodestra che si unisce in piazza. Quel centrodestra nuovo che vogliamo costruire, fatto dall'anima sovranista e anche da quella piu' ponderata. Andare in piazza per contestare civilmente un governo, costituzionalmente legittimo, ma che non e' stata la prima scelta degli italiani nelle urne degli ultimi 2 anni e' un'opera che l'opposizione deve legittimamente fare". Cosi' il presidente della regione liguria Giovanni Toti a margine di una iniziativa di Liguria Popolare a Beverino / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev