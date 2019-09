(Agenzia Vista) Roma, 02 settembre 2019 Conte: "Serve squadra governo autorevole ed efficiente" Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, su Facebook al termine dell'incontro con le delegazioni del M5s e del Pd a Palazzo Chigi: "Io sarò il primo responsabile di questa nuova esperienza di governo; sto lavorando in queste ore per essere affiancato da persone che abbiano elevata competenza, buona capacità organizzativa, una adeguata qualificazione politica. Questa giusta amalgama sarà importante per avere una squadra di governo autorevole ed efficiente". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev