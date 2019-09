(Agenzia Vista) Roma, 02 settembre 2019 Conte a elettori M5s e Pd: "Non lasciate sogni nel cassetto, capisco perplessità ma occasione unica" Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, su Facebook al termine dell'incontro con le delegazioni del M5s e del Pd a Palazzo Chigi: "Il Movimento ha sempre posto in primo piano il programma per cambiare il Paese, senza farne una questione di schieramenti politici. Non tenete nel cassetto questi sogni, questo è il momento di tirarli fuori. Oggi più che mai ne abbiamo bisogno per disegnare il Paese che vogliamo" - e continua - "Penso al Pd, ai suoi elettori e alle forze politiche in Parlamento che aderiranno a questo progetto. Abbiamo una sfida non da poco e capisco le vostre perplessità ma abbiamo un'occasione unica per fare il bene degli italiani" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev