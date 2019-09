(Agenzia Vista) Roma, 01 settembre 2019 Salvini su Conte: "Non sapevo di avere un Presidente del Consiglio del PD" "Non sapevo di avere un Presidente del Consiglio del PD". Così Matteo Salvini, intervenuto a margine della Berghem Fest di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. /courtesy Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it