(Agenzia Vista) Roma, 30 agosto 2019 Governo, Durigon (Lega): "Appello a non votare questo mercificio" Alla Camera dei deputati il secondo giorno di consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte con i gruppi parlamentari. Le dichiarazioni della delegazione della Lega formata dalla senatrice Lucia Borgonzoni e dal deputato Claudio Durigon: "Il presidente ha detto che difendera' i provvedimenti fatti, ma e' pronto a sedersi ad un tavolo e ascoltare le nuove modifiche", così la senatrice Borgonzoni. "Speriamo i voti in Aula per la compagine di governo non si trovino, per ridare parola ai cittadini. E' un appello alla coscienza dei senatori e dei deputati di non votare questo mercificio" afferma Durigon. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev