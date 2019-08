(Agenzia Vista) Venezia, 29 agosto 2019 Mostra del Cinema Venezia, Monica Bellucci sbarca al Lido per la riedizione di 'Irreverible' Nel secondo giorno della 76 Mostra d’Arte cinematografica di Venezia Monica Bellucci sbarca al Lido per la riedizione di 'Irreverible', film del 2002, ora nella versione integrale. Nel film Monica Bellucci recita insieme al suo ex compagno Vincent Cassel sotto la regia di Gaspar Noé. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev