(Agenzia Vista) Roma, 28 agosto 2019 Di Maio arriva sorridente al Quirinale per le consultazioni con Mattarella Al Quirinale via al secondo giro di consultazioni per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione di un nuovo governo. Nel pomeriggio il Capo dello Stato riceve le delegazioni del Partito democratico, Forza Italia, Lega e Movimento 5 stelle. Il Movimento 5 stelle guidato dal capo politico Luigi Di Maio accompagnato dai capigruppo di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli / fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev