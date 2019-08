(Agenzia Vista) Roma, 28 agosto 2019 Berlusconi Governo M5S-Pd inadeguato serve svolta liberista e taglio tasse "Una soluzione politicamente sbagliata e inadeguata ad affrontare i grandi problemi lasciati sul tappeto dall'esecutivo dimissionario». Così Silvio Berlusconi. «L'Italia ha bisogno di svolta liberale e liberista — ha detto il leader di Forza Italia — basata su taglio delle tasse, riduzione spesa pubblica, taglio del cuneo fiscale, riduzione perimetro dello Stato. La nostra opposizione sarà ferma e senza compromessi». Berlusconi si è poi riproposto come «pilastro insostituibile» del centrodestra perché «senza di noi la destra non sarebbe in grado di vincere e se vincesse non sarebbe in grado di governare». Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it