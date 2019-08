Toti: "M5s al Governo un disastro assoluto, non si sono presi responsabilita' delle scelte"

Napoli, omicida evade da Poggioreale usando lenzuola annodate

Napoli, 26 ago. (askanews) - Ha generato un comprensibile vespaio di polemiche l'evasione, in pieno stile cinematografico, dal carcere napoletano di Poggioreale di un cittadino polacco 32enne, detenuto per omicidio, fuggito usando lenzuala annodate, in barba alle telecamere di sicurezza e approfittando di un vuoto nei turni di controllo che aveva abilmente studiato negli ultimi mesi. Si tratta ...