Salvini a Catania: reddito cittadinanza port a non lavorare

(Agenzia Vista) Roma, 11 agosto 2019 Salvini a Catania mi dicono in tanti che non lavorano perche c'e' reddito cittadinanza stop all'assistenzialismo Matteo Salvini continua il suo tour nel Sud Italia. A Catania conferenza del leader della Lega in Municipio. Fuori dal Municipio la protesta contro Salvini. «Fuori c'è il popolo del no, un mix di centri sociali, estrema sinistra e pezzi di Cinque stelle». Così, il ministro Matteo Salvini commenta le contestazioni all'esterno del municipio di Catania dove centinaia di persone si sono radunate per esprimere il dissenso al vicepremier. «Io chiamo a raccolta il popolo del sì», ha detto​ Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it