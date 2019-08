Salvini a sabotatori a Soverato: Siete dei maleducati, passerete qualche ora ...

Nono giorno in mare per Open Arms: difendiamo l'umanita' d'Europa, vergogna

(Agenzia Vista) Roma, 11 agosto 2019 10-08-19 Nono giorno in mare per Open Arms difendiamo l'umanita' d'Europa Così su Facebook di Open Arms: "Nono giorno in mare. Siamo fieri del coraggio e della forza delle persone a bordo e del nostro equipaggio. Stiamo difendendo l'umanità dell'Europa. Vergogna." Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it