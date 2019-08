(Agenzia Vista) Roma, 03 agosto 2019 Ennio Calabria 'Verso il tempo dell'essere' le opere del maestro a Palazzo Cipolla A Palazzo Cipolla la mostra personale del maestro Ennio Calabria ''Verso il tempo dell’essere. Opere 1958-2018''. Una retrospettiva curata da Gabriele Simongini che presenta circa 80 opere che ripercorrono il lavoro del ''pittore filosofo'', protagonista della figurazione visionaria ed esistenziale italiana ed europea. Partendo da ''Imponderabile nel circo'', opera esposta nella prima personale nel novembre del 1958 alla Galleria La Feluca di Roma, novembre 1958, l’itinerario prosegue tra i capolavori più noti dell’artista come “Funerali di Togliatti” del 1965 e “L’Uomo e la Croce” del 2016. ''La pittura dice, non racconta'', questa una delle massime del maestro che attraverso la sua arte si è affermato come uno dei grandi interpreti della nostra storia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev