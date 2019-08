(Agenzia Vista) Catanzaro, 02 agosto 2019 Pensione di invalidità come cieco assoluto da 10 anni ma guidava e consultava smartphone Viveva con la pensione di invalidità da 10 anni come cieco assoluto ma il 48enne di catanzaro è stato beccato dai Carabinieri che lo hanno denunciato per truffa aggravata. Fonte: Carabinieri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev