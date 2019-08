Strage di Bologna, Spadoni (M5s): "Scoprire mandanti per ritrovare fiducia nelle istituzioni"

(Agenzia Vista) Bologna, 02 agosto 2019 Strage di Bologn, Spadoni M5s, Necessario scoprire mandanti per ritrovare fiducia nelle istituzioni "Scoprire mandanti per ritrovare fiducia nelle istituzioni". Così la deputata del M5s Maria Edera Spadoni a Bologna per la cerimonia di commemorazione della strage di Bologna che il 2 agosto 1980 causò 85 vittime e altre 200 rimasero ferite. L’ordigno fu posto alla Stazione Centrale di Bologna e si tratta dell’attentato più grave avvenuto in Italia nel secondo dopoguerra. I familiari delle vittime chiedono ancora giustizia in quanto i mandanti sono ancora sconosciuti. _Courtesy Etv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev