Taglio parlamentari, Di Maio: “Manderemo a lavorare gente da 30 anni li dentro”

M5s: rimanga agli atti il nostro No-Tav

Roma, 30 lug. (askanews) - Rimanga agli atti il nostro No Tav: le future generazioni giudicheranno. Così il Movimento 5 stelle ha messo nero su bianco, in un post sul Blog delle Stelle, la posizione netta del partito sulla Torino-Lione che continua a creare tensioni nell'esecutivo, prendendo ancora una volta le distanze dalla Lega di Matteo Salvini. "Porteremo la mozione No Tav in Parlamento ...