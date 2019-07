Salario minimo, Di Maio: "Chi ne rallenta iter pugnala lavoratori"

(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2019 Salario minimo, Di Maio chi rallenta iter pugnala lavoratori "Vi diranno tutti che non si può fare, semplicemente perché non lo vogliono fare, mentre in 22 Paesi europei già è legge da molti anni. Parlano facile certi politicanti con il portafogli gonfio e stipendi da quasi 15 mila euro al mese... Ma noi non ci arrendiamo e vi prometto che presto diventerà legge anche in Italia. Si chiama Salario minimo orario: se hai un lavoro, non puoi prendere meno di 9 euro lordi l’ora. Altrimenti non è lavoro, è schiavitù! Questa non è solo una legge del MoVimento 5 Stelle, è molto di più. È una battaglia di tutti, è una battaglia di civiltà". Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio parlando del salario minimo. Basta stipendi di 500-600 euro al mese. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev