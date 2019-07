Fondi russi alla Lega, i cittadini di Suvereto e conoscenti di Vannucci increduli dopo la notizia

Formigoni in Tribunale a Milano per chiedere gli arresti domiciliari

(Agenzia Vista) Milano, 17 luglio 2019 L'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione, si è presentato davanti ai giudici del Tribunale di sorveglianza di Milano per chiedere la detenzione domiciliare Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev