Commissione Ue, Salvini: "Votiamo von der Leyen solo se conferma lotta a scafisti"

Governo, Di Maio: “Salta se non si fanno cose, stufo dei tentennamenti della Lega”

(Agenzia Vista) Bologna, 16 luglio 2019 "In questo momento il governo può saltare solo se non si fanno le cose. Io sono un pò stufo dei tentennamenti su temi come acqua pubblica, salario minimo”.Le dichiarazioni del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio a margine dell'inaugurazione del hub logistico di Poste Italiane a Bologna. -Courtesy Fb Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...