(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2019 Fico: "Ho scritto a Conte per meno decreti, abbassano qualità legislativa" Nella Sala della Regina di Montecitorio la Cerimonia di consegna del Ventaglio al Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, da parte dell'Associazione stampa parlamentare. Così il presidente Fico nel corso del suo intervento: "La centralità del Parlamento è un tema attuale, ho scritto a Conte chiedendo che siano fatti meno decreti perché superano gli altri provvedimenti e non ci consentono di lavorare con serenità. Una legge che esce dal Parlamento come ddl parlamentare è sicuramente migliore di un decreto legge, perché la qualità è maggiore se maggioranza e opposizione riescono a dialogare. Inoltre l'uso eccessivo di decreti fa saltare la calendarizzazione dei lavoro, e questo ha anche un costo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev