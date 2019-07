(Agenzia Vista) Savona, 15 luglio 2019 Uccide la ex moglie a Savona, le immagini dell'omicida prima dell'assassinio Domenico Massari ha ucciso sabato sera la moglie in un ristorante a Savona durante un karaoke. Nella notte si è presentato davanti al carcere di Sanremo per costituirsi dove ha sparato 3 colpi. L'uomo è stato fermato dalla Polizia con 2 coltelli addosso e 50 proiettili. _Courtesy Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev