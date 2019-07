Pd, Zingaretti: le correnti soffocano, serve rivoluzione partito

Roma, 13 lug. (askanews) - "La riforma del partito è necessaria perché lo strumento che abbiamo non è utile a svolgere questa funzione. Lo voglio dire con nettezza: noi non ce ne siamo occupati, perché c'erano le elezioni, ma sul partito dobbiamo cambiare tutto, perché tutti sappiamo che così non si va avanti": lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, nel corso ...