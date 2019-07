(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2019 Trenta: "Non esistono sbarchi fantasma, lavoriamo tutti insieme per la sicurezza del Paese" "Non esistono sbarchi fantasma, lavoriamo tutti insieme per la sicurezza del Paese". Così il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta al termine del vertice di Governo sull'immigrazione a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it