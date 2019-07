(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2019 Torna a Napoli Christian Expò, la grande fiera cristiana A distanza di due anni dalla prima edizione torna il secondo appuntamento di Christian Expò, la grande fiera cristiana che si terrà a Napoli il 19 e 20 luglio, presso il Teatro Palapartenope, e che vedrà riuniti tutti i ministeri, le associazioni e le organizzazioni del mondo evangelico italiano ed internazionale. Al Senato la conferenza stampa di presentazione dell'evento con il senatore Lucio Malan, il giornalista Mediaset Claudio Brachino, e i diversi membri del Comitato del Christian Expò: Marco Palma, John Tufaro, Giuseppe Scarallo, Antonio Morra, Giovanni Tagliaferri, Vincenzo Abbate, Luigia Palmieri e Ludovico Albano. “Questa seconda edizione si amplia ed arricchisce. Assume una connotazione internazionale, ma rimane la stessa visione e lo stesso spirito di due anni fa: far conoscere l’incredibile lavoro sociale e spirituale che gli evangelici promuovono in tutta Italia” afferma a nome degli organizzatori Alessandro Iovino, pronto a rimarcare: “Predichiamo unità e non uniformità. Nel definire cosa ci può unire abbiamo pensato che c’è un riferimento che vale oltre ogni differenza: la Bibbia. A questo Libro abbiamo dedicato una mostra speciale e lanceremo un documentario esclusivo realizzato con il Museo della Bibbia di Washington. Una ragione in più per invitare tutti i credenti, ma anche semplici curiosi, a prendere parte a questo appuntamento speciale”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev