(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2019 Ania, Farina: "Settore fondamentale per economia Paese". Conte: "Da voi messaggio di fiducia" L'Assemblea dell'Ania (Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici) con la presidente Maria Bianca Farina alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e della presidente del Senato, Elisabetta Casellati. "Nel 2018 la raccolta premi complessiva delle imprese assicuratrici italiane è stata di 135 miliardi di euro, con un incremento del 3,2% rispetto al 2017" - afferma la presidente Farina e aggiunge - "il settore ha conseguito utili netti per 4 miliardi, in riduzione del 30% rispetto ai 6 miliardi del 2017; il calo ha essenzialmente riguardato il settore vita, in seguito alle rettifiche di valore contabilizzate sui titoli. Al risultato positivo della raccolta premi hanno contribuito sia il settore vita (102 miliardi, +3,5%) sia i rami danni (33 miliardi, +2,3%)". Dal palco dell'Auditorium della Conciliazione, la presidente Farina, durante la sua relazione, lancia anche un appello alle istituzioni alle quali chiede "un costruttivo, veloce confronto per garantire al Paese la rimozione dei fattori di debolezza con misure legislative, regolamentari e fiscali adeguate e organiche". Il presidente del Consiglio Conte intervenendo dal palco ha affermato: "Credo che il terreno comune fra governo e Ania sia definito da tre parole chiave: crescita, sostenibilità, innovazione"- e ha aggiunto - "Al riguardo è fondamentale che all'utilizzo, da parte degli assicuratori, della leva di finanziamento di medio e lungo termine dell'economia reale, corrisponda il dipanarsi costante di politiche economiche orientate alla crescita, all'inclusione sociale, al rilancio degli investimenti pubblici, a rimuovere gli ostacoli burocratici, più in generale a potenziare le nostre capacità di risposta agli shock esogeni ed a riattivare il più possibile i fattori endogeni di sviluppo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev