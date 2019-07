(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2019 Decoro alla Camera, Morani (Pd): "Mollicone pensi a cose utili invece di guardare come ci vestiamo" La deputata del Partito democratico, Alessia Morani, commenta il post pubblicato su FB dal deputato di FdI, Federico Mollicone, dove giudica inappropriato l'abbigliamento di alcune colleghe deputate alla Camera. Così l'on. Morani: "Ho trovato di una grande scorrettezza istituzionale sottolineare l'abbigliamento delle donne. Il problema di Mollicone, probabilmente, è che non ha nient'altro da fare non guardare le donne. Se si occupasse delle crisi occupazionali o magari dei femminicidi farebbe qualcosa di molto più utile al Paese, evidentemente non ha di meglio da fare e si occupa dei nostri abbigliamenti" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev