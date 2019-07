(Agenzia Vista) Vienna, 01 luglio 2019 Mattarella non ci sono ragioni per aprire procedura di infrazione "Credo il governo stia presentando cio' alla Commissione Ue per dimostrare che i conti saranno in ordine, le indicazioni sono rassicuranti e non vi sia motivo per aprire una nuova infrazione". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso di un punto stampa a Vienna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev