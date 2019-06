Giustizia, Bonafede: "Il processo deve essere breve, ci stiamo lavorando"

Strage Viareggio, Bonafede: "In ogni strage c'è il fallimento dello Stato"

(Agenzia Vista) Viareggio, 29 giugno 2019 Strage Viareggio, Bonafede: "In ogni strage c'è il fallimento dello Stato" "In ogni strage c'è il fallimento dello Stato". Così il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intervenuto in occasione del decimo anniversario della strage di Viareggio. /courtesy Facebook Alfonso Bonafede Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev