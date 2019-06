(Agenzia Vista) Roma, 29 giugno 2019 Vista, la Settimana in 2 minuti - Lunedì 24 giugno. Olimpiadi 2026 assegnate a Milano-Cortina - Martedì 25 giugno. Trump firma nuove sanzioni contro l'Iran - Mercoledì 26 giugno. Migranti, Sea-Watch forza il blocco: "Entreremo a Lampedusa" - Giovedì 27 giugno. Decreto Crescita, ok del Senato a fiducia con 158 si. Via libera definitivo alla legge - Venerdì 28 giugno. Ponte Morandi a Genova, l'esplosione delle pile 10 e 11 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev