Ue, Antonio Padellaro: "Posizione difficile per nostro Paese, Italiani europeisti ma Governo no"

(Agenzia Vista) Fano, 28 giugno 2019 Ue, Antonio Padellaro: "Posizione difficile per l'Italia, cittadini europeisti ma Governo no" La posizione della stragrande maggioranza degli Italiani è favorevole all'Europa e all'Euro. Il Governo ha una posizione diversa perchè c'è una componente antieuropeista, quella leghista, e una componente meno avversaria dell'Europa ma che in questo momento è in grossa difficoltà. L'Italia è in una posizione difficile perchè gli Italiani sono europeisti ma il Governo no" Cosaì il giornalista Antonio Padellaro arrivando al Festival di saggistica Passaggi a Fano per presentare il suo libro Il gesto di Almirante e Berlinguer'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev