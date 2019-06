(Agenzia Vista) Roma, 28 giugno 2019 Sea Watch, la capitana Carola: "Situazione molto tesa, la gente minaccia di gettarsi in mare" "Situazione molto tesa, la gente soffre di disturbo da stress post traumatico e minaccia di gettarsi in mare". Così la capitana della Sea Watch Carola Rackete, in collegamento da Lampedusa con la sede della Stampa Estera a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev