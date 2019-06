A Roma riapre finalmente Repubblica, sempre chiusa Barberini

Roma, 26 giu. (askanews) - E così dopo 246 giorni di stop, il 26 giugno ha finalmente riaperto a Roma la fermata Repubblica della linea A della metropolitana, la centralissima stazione che serve via Nazionale una delle vie principali dello shopping. Sollievo per cittadini e turisti, annunciato con soddisfazione dall'amministrazione capitolina.

Peccato che resti ancora chiusa la fermata Barberini, immediatamente successiva verso il capolinea Battistini; è bloccata dal 21 marzo quando una scala mobile si accartocciò.

I viaggiatori però devono capirlo da soli perché le indicazioni luminose non lo annunciano, anche se registrano la perenne rottura degli ascensori di molte stazioni.

Quindi per andare, per esempio, a Fontana di Trevi o a via del Tritone, bisogna scendere alla fermata Spagna, che pure era stata chiusa il 23 marzo ma è stata riaperta il 7 maggio.

E' l'odissea del centro storico, turisti e cittadini continuano ad armarsi di pazienza.