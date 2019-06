La Corte europea di Strasburgo respinge richiesta della Sea Watch

Roma, 25 giu. (askanews) - Strasburgo ha respinto il ricorso della Sea Watch. La Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha deciso di non applicare le "misure provvisorie" richieste dalla nave, e di non chiedere

dunque alle autorità italiane di far sbarcare i migranti soccorsi

in mare e da giorni a bordo della nave, alla quale è stato

impedito di entrare nel porto di Lampedusa.

Stanchi, sfiniti, esausti. I 42 migranti che da 12 giorni si trovano a bordo della Sea Watch a 16 miglia da Lampedusa hanno lanciano un appello: fateci sbarcare.

Le condizioni di salute, dice la portavoce di Sea Watch Italia, Giorgia Linardi, sono "preoccupanti": "La temperatura durante il giorno è alta, le persone sono sul ponte al caldo, la notte dormono sul ponte: non siamo su una nave da crociera".

In un'intervista a Repubblica la capitana tedesca trentunenne Carola Rackete aveva dichiarato di essere pronta a forzare la situazione qualora non fosse arrivata una soluzione.

Mentre in un video, pubblicato da Forum Lampedusa Solidale, uno dei migranti soccorsi in mare, aveva lanciato un allarme:

"Non ce la facciamo più, la barca è piccola e non possiamo muoverci. Non c'è spazio. L'Italia non ci autorizza a sbarcare, chiediamo il vostro aiuto, chiediamo l'aiuto delle persone a terra. Pensateci perché qui non è facile".