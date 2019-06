Salvini: la Sea Watch non entra a Lampedusa, neanche a Natale

Roma, 25 giu. (askanews) - È un fiume in piena il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, quando in conferenza stampa al Viminale gli chiedono della Sea Watch, la nave della ong tedesca in mare da 13 giorni con 42 migranti ormai stremati a bordo.

"La Sea Watch per quello che mi riguarda in Italia non ci arriva, può stare lì fino a Natale e Capodanno, anche perché ormai sono passati 13 giorni, sarebbero andati e tornati dall'Olanda, se avessero avuto davvero a cuore la salute degli ospiti a bordo. Evidentemente è una presa di posizione politica".

"Aspettiamo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, con pieno rispetto, qualunque sia la sentenza, il mio atteggiamento non cambia di una virgola".

"Il decreto sicurezza bis prevede il sequestro del mezzo e una multa fino a 50.000 euro, quindi ognuno sa, se uno vuole passare con il semaforo rosso, sa che fa un illecito e quindi ognuno risponderà di quello che fa".

"Questi stanno utilizzando per scopi politici 42 esseri umani su un'imbarcazione da 13 giorni. Sono veramente inqualificabili questi personaggi, non aiutano nessuno, anzi mettono a rischio la vita delle persone. Io ho scritto al mio collega olandese: qualunque cosa accada a bordo di quell'imbarcazione che batte bandiera olandese ne risponderà il governo olandese".