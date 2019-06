Alpitour ed Europ Assistance: una app per la salute in viaggio

Milano, 25 giu. (askanews) - Una piattaforma digitale di assistenza sanitaria per chi è in viaggio. Alpitour ed Europ Assistance hanno presentato "MyClinic", strumento digitale integrato nella app di MyAlpitour World.

"L'idea - ha detto ad askanews Gabriele Burgio, presidente e amministratore delegato del Gruppo Alpitour - è quella che un tour operator deve dare sempre il massimo dei servizi, e cercare di aiutare il cliente ad avere una vacanza senza problemi nel miglior modo possibile. Questa idea è quella di avere un assistente per i problemi di salute, attraverso il terminale che ormai sta diventando parte integrante della nostra vita, come il telefonino, di poter accedere a un servizio medico prima di autodiagnosi, una specie di questionario che stai avendo in quel momento durante la vacanza, quindi lontano dal tuo medico o da servizi medici conosciuti, ed eventualmente anche accedere, attraverso Skype a un colloquio diretto con un medico".

"Da oltre vent'anni - ha aggiunto Fabio Carsenzuola, amministratore delegato e direttore generale di Europ Assistance Italia - chiediamo ai nostri clienti in viaggio che cosa li preoccupa, e una delle cose che li preoccupa di più è la propria salute, e la possibilità di avere un contatto con un medico o una centrale operativa che li possano aiutare qualora avessero dei problemi. MyClinic vuole esattamente rispondere a questo, con delle modalità innovative".