Wopart 2019, Paolo Manazza presenta la nuova edizione della fiera

Milano, 25 giu. (askanews) - "I punti chiave di questa quarta edizione di Wopart sono molto semplici: vogliamo aumentare la qualità delle opere esposte, quindi stiamo selezionando delle gallerie internazionali molto importanti e vogliamo soprattutto aumentare la presenza di collezionisti internazionali big spender". Così Paolo Manzazza, fondatore di Wopart, la fiera internazionale dedicata alle opere d'arte su carta, che si terrà a Lugano dal 19 al 22 settembre, ha presentato ad askanews l'edizione 2019 dell'evento fieristico.

"Oggi - ha aggiunto Manazza - Il collezionismo di opere su carta resta un collezionismo molto colto, ma è diventato molto più accessibile a un numero estremamente più ampio di persone. Quindi noi, tra i vari claim di quest'anno abbiamo utilizzato la parola 'Democracy', sotto forma di 'Democracy of paper', utilizzando ovviamente l'immagine di Mao di Warhol. Però abbiamo utilizzato per altri claim la parola 'Biodiversity' e la parola 'Flavours', perché il sapore della carta è un sapore che non solo coglie il lettore che non va più su Internet, ma vuole sentire il profumo del giornale o del libro, ma che paradossalmente può cogliere anche un appassionato d'arte".