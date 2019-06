Flat tax, Di Maio: Lega dica dove prende 15 mld, no a nascondino

Roma, 24 giu. (askanews) - Il tema non è se "anticipare o meno" la presentazione delle legge di bilancio, ma "cosa ci mettiamo dentro" perché "non è il caso di giocare a nascondino con i 15 miliardi per la flat tax". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio arrivando a Taranto per il tavolo istituzionale permanente sull'ex Ilva.

"Anche perché - ha detto - non lo devono dire a Di Maio, ma agli italiani dove li troveranno. Spero solo che questi 15 miliardi siano freschi, cioè risorse per fare la flat tax senza che si tolga nulla agli italiani. Sono sicuro che non sarà cosi, ma è meglio dirlo perché bisogna disinnescare le clausole di salvaguardia. L'Iva non deve aumentare".

Sull'iniziativa dell'altro vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di voler incontrare i sindacati, Di Maio ha commentato: "I sindacati e i lavoratori sono di tutti. Ognuno li può incontrare. La Lega ha vinto le elezioni europee ed è giusto che proponga e si prenda le sue responsabilità".

Sulla manovra fiscale, Di Maio aggiunge: "Sono pronto a fare la legge di bilancio anche in deficit, se crea centinaia di migliaia di posti di lavoro. Se togliamo un po' di tasse dagli stipendi a lavoratori e imprese - ha affermato - si creano posti di lavoro".