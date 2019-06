Medio Oriente, Abbas boccia piano Usa: serve soluzione politica

Ramallah, 24 giu. (askanews) - La conferenza del Barhein è destinata al fallimento. Ne è convinto il presidente dell'Autorità palestinese Mahmud Abbas: "Non vedo come possa produrre dei risultati il forum, perché il piano è stato ideato partendo da un errore", ha detto da Ramallah Abbas, a proposito del piano economico da 50 miliardi di dollari per il Medio Oriente anticipato dall'amministrazione di Donald Trump.

"Non vogliamo diventare servi di Kushner e Friedman e non accetteremo il loro piano. Non accettiamo l'America come unico mediatore in Medio Oriente. Non abbiamo fiducia nell'America"

A introdurre il progetto "pace per prosperità", che prevede la creazione di un fondo d'investimento globale a sostegno delle economie della Palestina e dei Paesi circostanti, sarà il genero del presidente Jared Kushner. Il fondo dovrebbe essere il pilastro economico su cui poggia il piano di pace Usa per Israele e Palestina, ma è già stato bollato come "irrealistico e illusorio" dalle autorità palestinesi.

"Abbiamo bisogno di denaro e abbiamo davvero bisogno di assistenza" ha detto ieri Abbas. "Ma prima di tutto abbiamo bisogno di una soluzione politica". "Dopo potremmo dire, caro mondo vieni ad aiutarci, siamo pronti a ricevere aiuto"